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В Смолевичском районе женщина косила траву и получила смертельный удар током

02.08.2021 11:42 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе женщина скончалась от поражения током. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Днем 31 июля в деревне Черниковщина Смолевичского района мужчина обнаружил свою тещу во дворе дачного дома без признаков жизни. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа", - рассказали в СК.

По данным следствия, 78-летняя минчанка косила траву на дачном участке электрической газонокосилкой. Нож оборудования задел электрический кабель удлинителя. От поражения электрическим током женщина скончалась на месте.

Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты фрагменты удлинителя. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Минской области.

По факту гибели женщины Смолевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По факту гибели женщины Смолевичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
 
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