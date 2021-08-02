Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шарковщинском районе трое мужчин похитили водонапорную башню. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"22 июля в Шарковщинский РОВД обратился начальник участка ОАО "Жвиранка". Он сообщил, что вблизи деревни Речки Шарковщинского района кто-то похитил неэксплуатируемую водонапорную башню. Пропавший объект высотой 10 м и весом около 3 т находился на балансе ОАО "Жвиранка", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения охраны правопорядка и профилактики и группы уголовного розыска установили, что водонапорную башню украли трое жителей Шарковщинского района 32, 45 и 47 лет. С помощью газового резака мужчины демонтировали башню, разрезав ее на части. Металл они сдали в пункт приема лома черных и цветных металлов. Часть похищенного изъята.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси.-0-