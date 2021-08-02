Ведущие операторы Беларуси включили телеканал «МИР 24» в свои сети вещания

«События, новости, программы, которые идут на «МИР 24» и рассказывают о жизни всех стран СНГ, очень интересны для нашего зрителя, их не хватает на белорусском поле. Поэтому на самом высоком уровне было поддержано наше предложение о том, чтобы «МИР 24» вошел в пакеты крупных кабельных операторов республики», – сказала директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Ольга Шпилевская.

Главный белорусский оператор «Белтелеком» оказывает услуги эфирного и интерактивного телевидения. У него около двух миллионов абонентов.

«Вся наша абонентская база сможет получить доступ к каналу «МИР 24». С телекомпанией «МИР» мы сотрудничаем давно, на протяжении многих лет. У нас отработаны все технические вопросы взаимодействия. Поэтому на стадии подготовки выхода канала в эфир мы не столкнулись ни с какими техническими проблемами», – отметил начальник отдела радиосвязи и телевидения «Белтелеком» Дмитрий Островский.

Смотреть канал могут абоненты не только республиканских, но и региональных кабельных сетей. В небольших городах увидят программы «Регионы», «Пять причин остаться дома», «Наши иностранцы». Кроме того, «МИР 24» вошел во второй мультиплекс и будет бесплатным для зрителя.

«В том числе начинается трансляция в пакете эфирного цифрового телевизионного вещания в формате DVB-T2, который закрывает практически всю территорию республики», – сказал технический директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Сергей Немченок.

Оперативные новости, интервью, специальные репортажи, программы о диаспорах. Теперь о жизни в странах Содружества белорусы могут узнавать круглосуточно. И переключаться не будут. Ведь вместе интересно.