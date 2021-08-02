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Мнение: «Очевидно, что итоговое решение выдворять Тимановскую принял Лукашенко»
02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Версии экспертов о том, кто стоит за скандалом в Токио.
Фото Reuters
Произошедшее в Токио демонстрирует распад по всей вертикали управления, включая Министерство спорта, отметил в
— Спортивное министерство последние полгода больше занималось репрессиями спортсменов, чем собственно подготовкой к Олимпиаде, в том числе планированием, сбором документов и допинг-проб.
По мнению медиаменеджера, у властей не было никаких оснований высылать спортсменку из Токио, а сам скандал возник на ровном месте.
— Очевидно, что этот выстрел в ногу — итоговое решение выдворять Тимановскую — принял Александр Лукашенко. Здесь не может быть никаких сомнений. Никто другой из белорусских чиновников не решился бы пойти на такой международный скандал. И этот почерк — мстить и наказывать любой ценой, растоптать человека, чего бы это ни стоило, посадить самолет или выдворить человека из Олимпиады — это, конечно же, фирменный почерк Лукашенко.
Дмитрий Навоша предположил, что против такого решения никто не стал возражать, чиновники взяли под козырек и бросились исполнять.
Медиаменеджер убежден, что безопаснее для Кристины Тимановской будет переехать в другую страну, где альтернативой Окрестина, психологическому, а то и физическому насилию и «признаниям» на камеру станет продолжение спортивной карьеры и нормальная жизнь.
Скандал с Кристиной Тимановской попал
Чуть позже стало известно, что Тимановская
Политолог Валерий Карбалевич также придерживается версии о том, что решение о высылке бегуньи принималось на политическом уровне. По его мнению, действия властей все больше напоминают опыт Северной Кореи. Из истории в Токио эксперт
«1. Самастрэлы беларускіх уладаў становяцца рэгулярнымі, яны пастаўлены на паток. Сыстэма проста запраграмаваная на іх.
Атрымоўваецца, што чым больш Лукашэнка ўмешваецца ў спорт, тым больш шкоды. Адразу ўзгадваецца гісторыя з візытам ў Менск прэзыдэнта Міжнароднай фэдэрацыі хакея Рэне Фазэля і адмена правядзеньня Чэмпіянату сьвету па хакею.»
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Версии экспертов о том, кто стоит за скандалом в Токио.
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