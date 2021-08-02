Мнение: «Очевидно, что итоговое решение выдворять Тимановскую принял Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

Версии экспертов о том, кто стоит за скандалом в Токио.





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Произошедшее в Токио демонстрирует распад по всей вертикали управления, включая Министерство спорта, отметил в эфире «Дождя» сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.

— Спортивное министерство последние полгода больше занималось репрессиями спортсменов, чем собственно подготовкой к Олимпиаде, в том числе планированием, сбором документов и допинг-проб.

По мнению медиаменеджера, у властей не было никаких оснований высылать спортсменку из Токио, а сам скандал возник на ровном месте.

— Очевидно, что этот выстрел в ногу — итоговое решение выдворять Тимановскую — принял Александр Лукашенко. Здесь не может быть никаких сомнений. Никто другой из белорусских чиновников не решился бы пойти на такой международный скандал. И этот почерк — мстить и наказывать любой ценой, растоптать человека, чего бы это ни стоило, посадить самолет или выдворить человека из Олимпиады — это, конечно же, фирменный почерк Лукашенко.

Дмитрий Навоша предположил, что против такого решения никто не стал возражать, чиновники взяли под козырек и бросились исполнять.

Медиаменеджер убежден, что безопаснее для Кристины Тимановской будет переехать в другую страну, где альтернативой Окрестина, психологическому, а то и физическому насилию и «признаниям» на камеру станет продолжение спортивной карьеры и нормальная жизнь.







Скандал с Кристиной Тимановской попал на страницы мировой прессы

Чуть позже стало известно, что Тимановская попросила политическое убежище в Польше . Навоша в эфире «Эха Москвы» заявил, что муж и ребенок Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев.

Политолог Валерий Карбалевич также придерживается версии о том, что решение о высылке бегуньи принималось на политическом уровне. По его мнению, действия властей все больше напоминают опыт Северной Кореи. Из истории в Токио эксперт сделал несколько выводов :

«1. Самастрэлы беларускіх уладаў становяцца рэгулярнымі, яны пастаўлены на паток. Сыстэма проста запраграмаваная на іх.

У краіне сфармаваная атмасфэра, у якой любая крытыка начальства, нават кіраўніцтва зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы, лічыцца замахам на ўладу. Усе грамадзяне абавязаны беспярэчна выконваць любыя загады зьверху. Людзей прыраўноўваюць да жаўнераў, якіх можна прымушаць выконваць любыя заданьні. У нашым выпадку спартоўцаў абавязалі выступаць у іншай дысцыпліне, і пярэчаньні ўспрымаюцца як здрада. За гэта чалавека дома чакае пакараньне. Гэта ўжо нешта з паўночнакарэйскага досьведу. Любы канфлікт ў сёньняшняй Беларусі адразу набывае палітычны характар, пра што сьведчаць камэнтары беларускай дзяржаўнай тэлевізіі з гэтай нагоды. Наўрад ці ідэя экстрэннай высылкі ўзбунтаваўшайся спартоўкі – ініцыятыва кіраўніцтва зборнай Беларусі на Алімпіядзе. Калі скандал набыў палітычны характар, то, значыць, рашэньне прымалася на палітычным узроўні.

Атрымоўваецца, што чым больш Лукашэнка ўмешваецца ў спорт, тым больш шкоды. Адразу ўзгадваецца гісторыя з візытам ў Менск прэзыдэнта Міжнароднай фэдэрацыі хакея Рэне Фазэля і адмена правядзеньня Чэмпіянату сьвету па хакею.»