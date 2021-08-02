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Польша предложила Тимановской гуманитарную визу
Источник материала: Навiны
Польское государство предложило Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.
Он заверил в интервью
«Мы отреагировали на эту ситуацию еще вчера, непосредственно обратившись к представителями Кристины Тимановской. Мы находимся с ними в постоянном контакте», — сказал замглавы МИД.
По словам исполнительного директора Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Опейкина, передает БелаПАН, спортсменка «уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры».
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
Команда Народного антикризисного управления
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Польское государство предложило Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.
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