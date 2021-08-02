Источник материала: UDF



Фото: RT

«Эхо Москвы»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь Сейчас он находятся в Киеве.

Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлеткис двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.На легкоатлетку оказывалось давление.