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Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь
Источник материала: UDF
Фото: RT
Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.
Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.
На легкоатлетку оказывалось давление.
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