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Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь

02.08.2021 12:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Муж Кристины Тимановской покинул Беларусь
Фото: RT
Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской покинул Беларусь и уехал в Киев, сообщает «Эхо Москвы».

Сама легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады и попытались насильно вывезти после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Ранее в Сети была опубликована запись разговора легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами белорусской делегации на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка подтвердил, что на записи ее голос.

На легкоатлетку оказывалось давление.
 
 
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