Муж Тимановской покинул Беларусь









Напомним Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.





Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе.





Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.





Тимановская попросила политического убежища в Польше.