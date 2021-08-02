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Муж Тимановской покинул Беларусь
Источник материала: Партизан
Муж беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич покинул Беларусь и уехал в Киев.
Напомним Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов. Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе.
Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.
Тимановская попросила политического убежища в Польше.
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Муж беларусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич покинул Беларусь и уехал в Киев.
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