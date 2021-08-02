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Правительство Японии: Тимановская в безопасности

02.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Японии подтвердило, что олимпийская спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская находится в безопасности.

"Нам известно, что 1 августа легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская заявила о желании просить убежища. В настоящее время организационный комитет Олимпийских игр в Токио, Международный олимпийский комитет выясняют ее намерения. 

По состоянию на этот час Тимановская заручилась поддержкой соответствующих организаций и сейчас находится в безопасности", - сказал на пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

"Нам известно, что она проведет беседу с соответствующими организациями. Правительство Японии взаимодействует с заинтересованными организациями и в дальнейшем также будет действовать в соответствии с ситуацией", - добавил он.

Тимановская должна была выступить в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. 

Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение тренеров, ее недовольство вызвала необходимость участвовать не в том забеге, к которому она готовилась. По ее словам, руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

После этого Олимпийский комитет Белоруссии заявил, что Тимановская прекращает участие в Играх "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием". 

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно пытались вывезти из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба.

И сама Тимановская заявила, что на нее оказывали давление и пытались вывезти из Японии без ее согласия. Она сообщила СМИ, что намерена просить убежища в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь ей.

В воскресенье девушка обратилась за помощью к полиции аэропорта Ханэда, после чего ее взяли под охрану. Некоторое время она находилась в полицейском участке, куда никого не допускали. Затем стало известно, что из аэропорта ее перевезли в другое место. Известно, что несколько европейских стран предложили ей помощь.
 
 
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Правительство Японии подтвердило, что олимпийская спортсменка из Беларуси Кристина Тимановская находится в безопасности.
 
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