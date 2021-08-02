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Мотоциклист сбил косулю в Рогачевском районе

02.08.2021 12:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист сбил косулю в Рогачевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 31 июля около 21.30 на автодороге Рогачев - деревня Кистени. 55-летний мотоциклист наехал на внезапно выбежавшую из леса косулю. С травмами мужчину госпитализировали.

Всего за минувшие выходные на дорогах Гомельской области произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции области подчеркнули, что превышение установленного скоростного режима - одна из основных причин ДТП, которые влекут тяжелые последствия. "Всегда подбирайте такую скорость, при которой сможете вовремя заметить на дороге какую-либо опасность и принять все меры для остановки. Также помните, что садиться за руль в нетрезвом виде и (или) без права управления строго запрещено. Не подвергайте лишний раз свою жизнь опасности, а также жизнь других участников дорожного движения, в том числе своих пассажиров", - напомнили в УГАИ.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 31 июля около 21.30 на автодороге Рогачев - деревня Кистени. 55-летний мотоциклист наехал на внезапно выбежавшую из леса косулю. С травмами мужчину...
 
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