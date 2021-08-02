В Могилевской области правоохранители уничтожили более 3 т наркосодержащих растений

Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За два месяца на территории Могилевской области сотрудники милиции выявили и уничтожили более 3 т наркосодержащих растений (мака и конопли) на общей площади около 4 га. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В Беларуси реализуется специальная программа "Мак". За два месяца на территории Могилевской области сотрудники милиции выявили и уничтожили более 3 т наркосодержащих растений (мака и конопли) на общей площади около 4 га - отметили в УВД. - Оперативники подразделений по наркоконтролю совместно с другими службами прежде всего нацелены на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, а также на пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием и возделыванием мака и конопли".

Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома настоятельно рекомендует гражданам сообщать в органы внутренних дел о местах произрастания наркосодержащих растений и лицах, занимающихся их незаконным выращиванием. Для тех, кто допустит незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства, все может закончиться административным штрафом в размере до 20 базовых величин. При этом не имеет значения, высаживались наркосодержащие растения мака и конопли или же они сами разрослись на участке.-0-