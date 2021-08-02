Источник материала: БелТА

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Интернет-мошенники уговорили пенсионера из Гродно взять кредит на Br14 тыс и похитили деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Гродно.

Мужчине позвонили в одном из мессенджеров с иностранного номера. Звонившая женщина сообщила, что с его карточки похищают деньги. Далее по ее просьбе мужчина установил на телефон программу удаленного доступа.

"Кроме того, женщина попросила мужчину оформить кредит. Якобы это необходимо для того, чтобы вычислить злоумышленников. Мужчина оформил кредит на сумму Br14 тыс. и перевел данные денежные средства на свою пенсионную банковскую карту", - рассказали в милиции.

Чуть позже он обнаружил на телефоне сообщения о списании с карточки всех денег. Мужчина обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело.

В милиции напомнили, что уберечь деньги от преступных посягательств поможет только личная бдительность. Стоит помнить, что сотрудники банков не связываются с клиентами по мессенджерам! При возникновении подобных ситуаций необходимо самостоятельно обратиться в банк для выяснения обстоятельств.-0-