В деловом центре Китая вспыхнул крупный пожар

Источник материала: ОНТ

В деловом центре Китая, городе Сиань, вспыхнул крупный пожар.

Горит башня международной торговли. Черный дым поднимается столбами. К этому времени данных о погибших и пострадавших нет. Причины возгорания предстоит выяснить.

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