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В деловом центре Китая вспыхнул крупный пожар
Источник материала: ОНТ
В деловом центре Китая, городе Сиань, вспыхнул крупный пожар.
Горит башня международной торговли. Черный дым поднимается столбами. К этому времени данных о погибших и пострадавших нет. Причины возгорания предстоит выяснить.
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В деловом центре Китая, городе Сиань, вспыхнул крупный пожар. Горит башня международной торговли. Черный дым поднимается столбами. К этому времени данных о...
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