Хозяйка кота Степана, прославившегося в Сети, объяснила его вечно недовольный вид

Источник материала: ОНТ

Кот Степан стал звездой Сети благодаря своему вечно скучающему виду. Его не радует ни еда, ни музыка, ни вино. Многие пользователи узнали в питомце себя на вечеринках, и видео стали очень популярными в интернете.

Хозяйка кота в интервью TJournal рассказала , в чем причина грустного вида кота. По ее словам, все дело в стуле, на котором он сидит. Котейка просто засыпает на нем, пока девушка снимает с ним видео.





Самому Степану уже 13 лет и живет он в Украине. В TikTok он есть уже давно, с 2019 года, но стал популярным только благодаря новому формату видео. Первым «выстрелил» ролик с пиццей. Он принес коту 4,5 млн просмотров. С тех пор хозяйка начала искать новые атрибуты для видео, а кот – становиться еще популярнее.





Многие пользователи признаются, что узнали себя в этом коте на семейных праздниках или когда в одиночестве отмечают день рождения.









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