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Хозяйка кота Степана, прославившегося в Сети, объяснила его вечно недовольный вид
Источник материала: ОНТ
Кот Степан стал звездой Сети благодаря своему вечно скучающему виду. Его не радует ни еда, ни музыка, ни вино. Многие пользователи узнали в питомце себя на вечеринках, и видео стали очень популярными в интернете.
Хозяйка кота в интервью TJournal
Самому Степану уже 13 лет и живет он в Украине. В TikTok он есть уже давно, с 2019 года, но стал популярным только благодаря новому формату видео. Первым «выстрелил» ролик с пиццей. Он принес коту 4,5 млн просмотров. С тех пор хозяйка начала искать новые атрибуты для видео, а кот – становиться еще популярнее.
Многие пользователи признаются, что узнали себя в этом коте на семейных праздниках или когда в одиночестве отмечают день рождения.
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Кот Степан стал звездой Сети благодаря своему вечно скучающему виду. Его не радует ни еда, ни музыка, ни вино. Многие пользователи узнали в питомце себя на...
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