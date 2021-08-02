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Наводнение в Афганистане привело к гибели более ста человек
Источник материала: ОНТ
В Афганистане небывалое наводнение. Природная аномалия унесла более ста жизней.
Больше всего пострадали восточные регионы. Ливни продолжаются уже неделю, они привели к подтоплениям и оползням. Тела погибших извлекают из воды и развалин домов. Около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Серьезно повреждена инфраструктура. Большинство зданий пришли в аварийное состояние. Местных жителей переселили во временные лагеря.
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В Афганистане небывалое наводнение. Природная аномалия унесла более ста жизней. Больше всего пострадали восточные регионы. Ливни продолжаются уже неделю, они...
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