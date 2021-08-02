Наводнение в Афганистане привело к гибели более ста человек

Источник материала: ОНТ

В Афганистане небывалое наводнение. Природная аномалия унесла более ста жизней.

Больше всего пострадали восточные регионы. Ливни продолжаются уже неделю, они привели к подтоплениям и оползням. Тела погибших извлекают из воды и развалин домов. Около тысячи человек числятся пропавшими без вести. Серьезно повреждена инфраструктура. Большинство зданий пришли в аварийное состояние. Местных жителей переселили во временные лагеря.

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