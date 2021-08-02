В Европе продолжают бушевать пожары

Источник материала: ОНТ

В некоторых странах Европы продолжают полыхать пожары. Самая сложная ситуация в Греции, серьезно пострадал остров Родос.

Сотни жителей эвакуированы. Больше суток они оставались без электричества и воды. Возгорание произошло и рядом с уникальным природным заповедником Долина бабочек, пожар удалось локализовать. Справиться с лесными пожарами по-прежнему не может Турция. Там полыхает провинция Анталия. Зарубежных туристов переселяют из отелей, к которым вплотную приблизился огонь. Сложная ситуация в Италии, на Сицилии объявлен режим национальной мобилизации, за сутки зафиксировано более 200 очагов возгорания. Температура в южных странах Европы достигает 50 градусов. Ожидается, что в ближайшие дни жара только усилится.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram