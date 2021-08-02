ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НОК Беларуси опубликовал дополнение к официальному заявлению об участии Тимановской в Олимпиаде

02.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

НОК Беларуси опубликовал дополнение к официальному заявлению об участии Тимановской в Олимпиаде

В Сети появилось дополнение к официальному заявлению об участии Кристины Тимановской в Олимпиаде в Токио.

Накануне Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отозвана с Олимпиады в Токио по причине эмоционально-психологического состояния. В связи с этим тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении ее выступления.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилось дополнение к официальному заявлению об участии Кристины Тимановской в Олимпиаде в Токио. Накануне Национальный олимпийский комитет Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
К Бабарико не пускают адвоката, в колонии объясняют, что он занят на работе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by