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НОК Беларуси опубликовал дополнение к официальному заявлению об участии Тимановской в Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
В Сети
Накануне Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отозвана с Олимпиады в Токио по причине эмоционально-психологического состояния. В связи с этим тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении ее выступления.
Фото: БЕЛТА
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В Сети появилось дополнение к официальному заявлению об участии Кристины Тимановской в Олимпиаде в Токио. Накануне Национальный олимпийский комитет Беларуси...
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