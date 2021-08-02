НОК Беларуси опубликовал дополнение к официальному заявлению об участии Тимановской в Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

В Сети появилось дополнение к официальному заявлению об участии Кристины Тимановской в Олимпиаде в Токио.

Накануне Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отозвана с Олимпиады в Токио по причине эмоционально-психологического состояния. В связи с этим тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении ее выступления.

Фото: БЕЛТА

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