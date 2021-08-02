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Моисевич о Тимановской: Сопоставив все моменты, мы понимаем: наверное, что-то планировалось
Источник материала: ОНТ
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич прокомментировал
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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич прокомментировал ситуацию с бегуньей Кристиной Тимановской. Юрий Моисевич: «Было принято...
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