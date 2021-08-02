Моисевич о Тимановской: Сопоставив все моменты, мы понимаем: наверное, что-то планировалось

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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич прокомментировал ситуацию с бегуньей Кристиной Тимановской .

Юрий Моисевич: «Было принято решение, чтобы ее отправить с частью делегации, которая уезжала, домой. И потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Мы даже не ожидали. Но сопоставив все эти моменты, мы понимаем: наверное, что-то планировалось, скажем так. Такая у нас обстановка сегодня».