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Моисевич о Тимановской: Сопоставив все моменты, мы понимаем: наверное, что-то планировалось

02.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич прокомментировал ситуацию с бегуньей Кристиной Тимановской

Юрий Моисевич: «Было принято решение, чтобы ее отправить с частью делегации, которая уезжала, домой. И потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. Но, к сожалению, получилось так, как получилось. Мы даже не ожидали. Но сопоставив все эти моменты, мы понимаем: наверное, что-то планировалось, скажем так. Такая у нас обстановка сегодня».

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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич прокомментировал ситуацию с бегуньей Кристиной Тимановской.  Юрий Моисевич: «Было принято...
 
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