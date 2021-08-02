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В США полицейские избили мужчину, который пытался с ними заговорить
Источник материала: ОНТ
Пример свободы слова по-американски. В Мичигане полицейские избили мужчину, который пытался с ними поговорить.
По кадрам видно, что он не представлял угрозы, но получил сильнейший удар в голову от сотрудника полиции и упал без сознания. Пострадавший долго не мог прийти в себя, ему помогли подняться очевидцы. А прохожему, снимавшему видео нападения, один из офицеров в оскорбительной форме приказал прекратить запись.
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Пример свободы слова по-американски. В Мичигане полицейские избили мужчину, который пытался с ними поговорить. По кадрам видно, что он не представлял угрозы, но...
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