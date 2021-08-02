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Показательная сцена? Тимановская отказалась лететь домой и попросила политического убежища

02.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поступок бегуньи Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио можно назвать не иначе как истеричной выходкой. Накануне та должна была отправиться вместе с частью белорусской спортивной делегации домой, но вместо этого в аэропорту устроила показательную сцену. 

Спортсменку планировали поставить выступать за сборную в беговой эстафете 4 по 400 метров, но она записала видео, в котором попыталась объяснить, что не может этого сделать. Получилось невразумительно и с долей истерии.

Позже ролик, в котором спортсменка дает в том числе и нецензурные оценки, Тимановская удалила. Исходя из такого нервного поведения тренерский штаб принял решение снять Тимановскую со старта и отправить домой. Однако та перед вылетом отказалась лететь и даже попросила политического убежища, хотя никаких причин это сделать не было. 

Поведение спортсменки не укладывается в общепринятые спортивные принципы, когда именно тренеры решают, кто из спортсменов будет участвовать в соревнованиях. Ситуация вызвала вопросы и в олимпийской деревне. Бронзовый призер игр Максим Недосеков высказался по этому поводу. 

Сейчас спортсменка в статусе члена сборной команды находится в Японии. Пока неизвестно, когда она покинет страну и куда поедет. Сама Тимановская делает невразумительные заявления, в том числе около политические, хотя какое это имеет отношение к спорту и результатам, непонятно. 

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Поступок бегуньи Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио можно назвать не иначе как истеричной выходкой. Накануне та должна была отправиться вместе с частью...
 
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