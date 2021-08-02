Лукашенко: Мы так переживаем за COVID, а у нас на воде утонули более 350 человек с начала года

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского, передает БЕЛТА.

Вадим Синявский доложил Президенту, как обстоит ситуация в стране не водоемах.

При этом Президента интересовала ситуация с пожарами за рубежом и внутри страны: «Как у нас с пожароопасностью? Я информирован о том, что на юге у нас торфяники горели или горят. Тем не менее какова ситуация в лесах и на торфяниках?».

Вадим Синявский, назначенный на должность в марте 2021 года доложил, что за время его нахождения в должности он уже успел объехать все областные управления МЧС, отдельные органы и подразделения, которые находятся на крупных предприятиях.

Фото: president.gov.by

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