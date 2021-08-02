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Литовские пограничники отправят в лагерь с нечеловеческими условиями еще почти 300 мигрантов
Источник материала: ОНТ
Литовские пограничники отправят в лагерь с нечеловеческими условиями еще почти три сотни мигрантов.
Беженцы просочились через колючую проволоку, которой Литва попыталась изолировать рубежи. Но проволоки не хватило. Отгрузить еще Евросоюз отказался. Охранять границы Литва не в состоянии – мигранты все прибывают. Зато там показали, как умеют создавать лагеря для людей с жуткими условиями содержания. Людей избивают и травят газом при любой попытке возразить силовикам. Такие же методы воздействия применяются и к собственным гражданам, которые выступают против лагерей для мигрантов.
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Литовские пограничники отправят в лагерь с нечеловеческими условиями еще почти три сотни мигрантов. Беженцы просочились через колючую проволоку, которой Литва...
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