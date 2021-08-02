Оранжевый уровень опасности объявлен на 2 августа

Источник материала: ОНТ

На понедельник, 2 августа, объявлен оранжевый уровень опасности, передает Белгидромет.

На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По северо-западу местами пройдет сильный дождь. А в юго-восточных районах температура достигнет +30℃.

В столице также ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Погода будет преимущественно облачной. Вероятность осадков — 60-70%. Возможны грозы. Температура воздуха днем составит +22..+24°C.

Фото: Pixabay

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