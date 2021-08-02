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Почему купаться в фонтане вредно для здоровья, объяснили врачи
Источник материала: ОНТ
В жаркую погоду едва ли не в каждом фонтане города плещутся довольные дети. Но это небезопасно. Наши корреспонденты разбирались в теме.
В конце июня в Докшицах произошел несчастный случай, который потряс весь город. Ради фотографии молодая девушка присела на край фонтана с подсветкой, свесила ноги в воду – и получила смертельный разряд электрического тока. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Но это не единственная опасность, которая ждет любителей искупаться в фонтане в жару.
Не забывайте: вода в фонтане не обеззараживается, как в бассейне. Кроме того, количество разнообразных микроорганизмов в жару увеличивается с молниеносной скоростью. Так что последствиями купания в гейзере могут стать острая кишечная инфекция, респираторная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и даже вирусный гепатит А.
Вообще, в нашей стране нет такого закона, который запрещал бы купаться в фонтане. Но если «пловец» нарушает общественный порядок, шумит и мешает окружающим, его могут привлечь к ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит штраф в размере до 30 базовых величин – это 870 рублей, или административный арест.
Важно помнить: фонтаны созданы для украшения города. Ими нужно любоваться, а не рисковать здоровьем, пытаясь превратить их в бассейн.
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В жаркую погоду едва ли не в каждом фонтане города плещутся довольные дети. Но это небезопасно. Наши корреспонденты разбирались в теме. В конце июня в Докшицах...
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