Почему купаться в фонтане вредно для здоровья, объяснили врачи

Источник материала: ОНТ

В жаркую погоду едва ли не в каждом фонтане города плещутся довольные дети. Но это небезопасно. Наши корреспонденты разбирались в теме.

В конце июня в Докшицах произошел несчастный случай, который потряс весь город. Ради фотографии молодая девушка присела на край фонтана с подсветкой, свесила ноги в воду – и получила смертельный разряд электрического тока. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются. Но это не единственная опасность, которая ждет любителей искупаться в фонтане в жару.

Ольга Горбач, старший врач подстанции №9 Минской городской станции скорой медицинской помощи: «Не стоит забывать, что дно часто заиливается в фонтане, поэтому в таком фонтане очень легко поскользнуться, что может привести не только к травме конечностей, но также черепно-мозговой травме. Не стоит забывать, что струи воды в фонтане находятся под давлением – это тоже может привести к травме, даже к такой незначительной, как разрыв или ушиб мягких тканей».

Не забывайте: вода в фонтане не обеззараживается, как в бассейне. Кроме того, количество разнообразных микроорганизмов в жару увеличивается с молниеносной скоростью. Так что последствиями купания в гейзере могут стать острая кишечная инфекция, респираторная инфекция, конъюнктивит, энтеровирусные, ротавирусные инфекции и даже вирусный гепатит А.

Ирина Вальчук, доцент кафедры эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета: «При сильном ветре в воду фонтана может попадать уличный мусор, пыль, дождевая вода, которая также не всегда является биологически и химически безопасной. Кроме того, городские фонтаны являются привлекательными для птиц и бездомных животных. К сожалению, они нередко являются источниками и переносчиками патогенных возбудителей и гельминтов».

Вообще, в нашей стране нет такого закона, который запрещал бы купаться в фонтане. Но если «пловец» нарушает общественный порядок, шумит и мешает окружающим, его могут привлечь к ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях. За это грозит штраф в размере до 30 базовых величин – это 870 рублей, или административный арест.

Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома: «За купание в запрещенных местах, в соответствии со статьей 24.42 КоАП, предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин. Запрет на купание, согласно Водному кодексу, могут устанавливать местные исполнительные и распорядительные органы. При этом в местах, где запрещено купание, должны быть установлены стенды с надписью “Купание запрещено”».

Важно помнить: фонтаны созданы для украшения города. Ими нужно любоваться, а не рисковать здоровьем, пытаясь превратить их в бассейн.

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