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Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой
Источник материала: АФН
В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому не все смогут учиться за счет средств бюджета.
Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой и стоит ли это делать, расскажут эксперты финансового портала
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В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому...
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