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Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой

02.08.2021 13:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому не все смогут учиться за счет средств бюджета.

Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой и стоит ли это делать, расскажут эксперты финансового портала Выберу.ру.

 
 
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В среднем по России конкурс в вуз составляет 1,4 абитуриента на место. В Москве и Санкт-Петербурге конкуренция в разы выше, она доходит до 6-11 человек на место. Поэтому...
 
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