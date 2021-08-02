|
Тимановская намерена получить политическое убежище в Польше
Источник материала: АФН
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш Мулярчик.
"Белорусская легкоатлетка Тимановская, которую силой пытались вывезти на родину за критику тренерского штаба, прибыла в посольство Польши в Токио и намерена получить в Польше политическое убежище", - написал Мулярчик в twitter.
Ранее, Словения, Польша и Чехия выразили готовность предоставить политическое убежище белорусской спортсменке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится в посольстве Польши в Японии, сообщил вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Аркадиуш...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)