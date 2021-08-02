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НОК Беларуси о ситуации с Тимановской: «Следим за событиями и работаем в тесном контакте с МОК»

02.08.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Национальном олимпийском комитете Беларуси прокомментировали ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской по поводу ее прекращения выступлений на Олимпиаде, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный Тelegram-канал НОК Беларуси.

Так, в комитете уточнили, что тренерский штаб национальной команды принял решение о прекращении выступления К. Тимановской на Олимпийских играх в Токио в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

При этом НОК Беларуси отметил, что продолжает отслеживать сложившуюся ситуацию и тесно сотрудничает с организационным комитетом Игр и Международным олимпийским комитетом.

В НОК подчеркнули, что комитет готов и далее отстаивать и защищать интересы белорусских спортсменов от любых форм дискриминации, если они возникнут, и будет опираться в этом вопросе на Устав и Олимпийскую хартию.
 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном олимпийском комитете Беларуси прокомментировали ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской по поводу ее прекращения выступлений...
 
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