ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К Бабарико не пускают адвоката, в колонии объясняют, что он занят на работе

02.08.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает телеграм канал политзаключенного.




"Сегодня в 9 часов утра адвокат Наталья Мацкевич приехала к Виктору Бабарико в ИК-1 в Новополоцке, чтобы оказать юридическую помощь. Начальник колонии сообщил, что свидание до 17.00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с неё снять нельзя", - говорится в телеграм-канале Бабарико в понедельник.

Там уточняется, что адвокат ожидает допуска к подзащитному, подано письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката.

Как сообщалось, 6 июля Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.
 
Бабарико обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает телеграм канал политзаключенного.
 
Новости дня
Новости разные
 
15 раненых и трое погибших. В Нью-Йорке мужчины в масках стреляли по людям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by