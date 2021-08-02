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Oops! В Шарковщинском районе украли водонапорную башню
Источник материала: Партизан
В деревне Речки Шарковщинского района украли... водонапорную башню
Как сообщает УВД Витебского облисполкома, с заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни Речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.
Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть. Сумма ущерба составляет 958,45 руб.
Возбуждено уголовное дело.
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В деревне Речки Шарковщинского района украли... водонапорную башню
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