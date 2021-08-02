Oops! В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, с заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни Речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.





Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть. Сумма ущерба составляет 958,45 руб.













Возбуждено уголовное дело.