ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! В Шарковщинском районе украли водонапорную башню

02.08.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В деревне Речки Шарковщинского района украли... водонапорную башню

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, с заявлением в милицию обратился начальник ОАО «Жвиранка». Башня находилась вблизи деревни Речки и не эксплуатировалась, но еще числилась на балансе ОАО.

Как установили оперативники, объект высотой 10 м и массой около трех тонн похитили трое жителей района. Мужчины с помощью газового резака демонтировали башню, разрезали ее на части и сдали в металлолом. Часть похищенного удалось вернуть. Сумма ущерба составляет 958,45 руб.



Возбуждено уголовное дело.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Речки Шарковщинского района украли... водонапорную башню
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист сбил косулю в Рогачевском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by