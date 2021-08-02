ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской

02.08.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым ограничениям против Минска.

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской
Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) после общения со спортсменкой, сообщает svoboda.org

В частности, МОК может как минимум пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. 

В воскресенье, 1 августа, Тимановская отказалась садиться на рейс домой. И уже в аэропорту обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после её критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников.

Легкоатлетка опасается преследования на родине и уже попросила политическое убежище в Польше.

Белорусские власти говорят, что сняли Тимановскую с соревнований не по политическим мотивам, а из-за ее психологических проблем. Тимановская это заявление отвергла и сказала, что врачи её даже не осматривали.

Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство и обеспечить защиту остальным членам национальной сборной, которые поехали на Олимпиаду.

Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. 

МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларускія студэнты могуць атрымаць стыпэндыю для вучобы ў Кіева-Магілянскай акадэміі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by