Кузнецов: «Такой образ мышления и действий – это вообще возможно на таком уровне?»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов – о скандале из-за действий спортивных чиновников в отношении легкоатлетки Кристины Тимановской.

– Олимпийский скандал с Тимановской, которую сняли с соревнований и пытались насильно вывезти в Беларусь, очень наглядно показал явление, которое я наблюдаю на своем, куда более локальном уровне, – пишет Кузнецов. – С момента, как началась вся эта катавасия с ликвидацией нашего Учреждения , все эти пять налоговых проверок одновременно (это всего через пару месяцев после окончания предыдущих двух), приходится очень много и не всегда просто общаться со множеством представителей различных государственных служб.

По глазам бьет практически одинаковая картина везде – полное непонимание того, что происходит, как себя вести, что делать и что будет дальше. У всех в глазах и на языках одно: надо сделать вот это вот, потому что приказали, а вот как делать, почему и зачем – черт его знает, непонятно, неясно, зачем это все вообще нужно и как теперь это все в работе будет дальше, если мы дошли уже до такого.

Потому что ведь Учреждение ликвидируют без каких бы то ни было понятных оснований, чисто по приказу: Горисполком приказал уничтожить, а в налоговой спрашивают: а вы не могли бы нам свое письмо показать, которое мы получили, а то нам вообще никто ничего не показал и не объяснил?

Это у меня здесь так, а на Олимпиаде, на уровне глобальном, со скандалом и шумом на весь мир, функционеры сначала проявляют дикий непрофессионализм, накосячив с допинг-пробами и тестами, потом – не менее дикую некомпетентность, пытаясь заменить спортсменов на непрофильных, а потом и вовсе стартуют без пяти минут похищение олимпийской спортсменки прямо с Олимпиады.

Череда событий и действий просто вызывает недоумение: такой образ мышления и действий – это вообще возможно на таком уровне?..

Все эти ситуации наглядно показывают одно: сильнейшую разбалансировку всех механизмов и цепочек, несогласованность и даже определенный хаос. В широком смысле это – история про то, что системы в Беларуси как таковой уже нет. То, что они называют «государством», не работает сегодня ни как государство, ни даже как их система.

Нет рабочих алгоритмов, нет слаженной и налаженной автоматической и последовательной работы отдельных звеньев большого целого, у чиновников нет понимания или чего бы то ни было другого, что и как делать в существующих условиях в своей сфере. Есть одно – решения и приказы, которые надо срочно и не глядя ни на что выполнять.

Но это – не система. Это – огромное количество бездумных исполнителей, управляемых в ручном режиме. Эта конфигурация – наименее устойчивая из всех возможных к любым стрессам, потому что в случае любого по-настоящему сильного импульса, вся эта толпа исполнителей просто не будет знать и понимать, что ей делать и как.

Ручное управление в подобных ситуациях либо не работает в принципе, либо срабатывает в очень ограниченных рамках.

Я сейчас в этом контексте часто вспоминаю 2011 год. Вот вроде все нормально было, а потом, казалось бы, внезапно, за какую-то неделю исчезли из банков деньги, появилось несколько параллельных курсов, теневые онлайн-обменники, паника, очереди, у нас в Гомеле начисто исчезла на какое-то время еда (просто сразу стали приезжать толпы россиян, которые могли скинуть свои рубли по реальному курсу в отличие от официального, и скупить все нужное за копейки, потому что цены правительство запретило поднимать).

Ощущение коллапса было полным.

Тогда начались протесты и, скажем так, существовавшую систему довольно знатно тряхнуло. Это явно был кризис и кризис для всех.

Похожесть ситуации в том, что, с учетом состояния экономики и ее перспектив, подобное запросто может повториться в любой момент.

А непохожесть ситуации в том, что в 2011, во-первых, большинство реально сохраняло лояльность власти, пусть даже и чисто по инерции. И, во-вторых: в 2011 у этой власти была работающая система, в которой все примерно понимали, что и как может быть и что и как нужно делать.

Сегодня общее ощущение такое, что если случится что-то подобное, справиться просто не получится. В первую очередь как раз потому, что реально работающих механизмов, способных осмысленно действовать, уже практически не осталось.

Венедиктов – Лукашенко: «Ты про спортсменов своей страны что говоришь-то?»

Мнение: «Очевидно, что итоговое решение выдворять Тимановскую принял Лукашенко»