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Лукашенко признал ответственность за утонувших людей

02.08.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.

Лукашенко признал ответственность за утонувших людей

«Меня удивляет один факт — мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там, и здесь — у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

 

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В ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.
 
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