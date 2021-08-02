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Лукашенко признал ответственность за утонувших людей
Источник материала: Навiны
В ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.
«Меня удивляет один факт — мы так переживаем за
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В ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.
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