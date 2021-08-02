Лукашенко признал ответственность за утонувших людей

В ходе встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Вадимом Синявским Александр Лукашенко отметил, что власть несет ответственность за гибель людей на воде.





«Меня удивляет один факт — мы так переживаем за COVID , нас критиковали и там, и здесь — у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать - сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.