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Посольство Беларуси в Токио: запросило у японских властей информацию о ситуации с Тимановской

02.08.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство Беларуси в Токио просит японские власти предоставить информацию о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает пресс-служба белорусской дипмиссии.

Посольство Беларуси в Токио: запросило у японских властей информацию о ситуации с Тимановской
Фото с сайта посольства Беларуси в Токио

«В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи, — говорится в сообщении. — Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17.00 2 августа К.С.Тимановская в посольство не обращалась».

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

2 августа стало известно, что легкоатлетка попросила политическое убежище в Польше.

 

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Посольство Беларуси в Токио просит японские власти предоставить информацию о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает пресс-служба...
 
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