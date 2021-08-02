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Посольство Беларуси в Токио: запросило у японских властей информацию о ситуации с Тимановской
Источник материала: Навiны
Посольство Беларуси в Токио просит японские власти предоставить информацию о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает пресс-служба белорусской дипмиссии.
«В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи, — говорится в сообщении. — Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси. По состоянию на 17.00 2 августа К.С.Тимановская в посольство не обращалась».
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Посольство Беларуси в Токио просит японские власти предоставить информацию о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, сообщает пресс-служба...
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