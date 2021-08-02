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На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

02.08.2021 13:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро распространился, постоянно меняя направление из-за сильного ветра.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

Вследствие пожара и действий по его ликвидации почти весь Родос оставался без электричества и воды в течение нескольких часов. Жителям ближайших сел было приказано эвакуироваться. Удалось предотвратить и возгорание в Долине бабочек – популярном среди туристов и редчайшим в Европе природном заповеднике.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

Основная борьба с огнем, помимо Родоса, шла и на полуострове Пелопоннес на юге страны. Эвакуированы близлежащие к очагам возгорания населенные пункты, а также детские лагеря.

На Родосе из-за сильного лесного пожара эвакуировали жителей

Перекрыто движение на основной автомагистрали полуострова. С огнем борются около 300 пожарных и авиатехника. За медицинской помощью обратились 15 человек.

 
 
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Новости Греции. Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь быстро распространился, постоянно...
 
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