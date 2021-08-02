ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

02.08.2021 13:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Берлине на акциях ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны около 600 человек.

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

Несмотря на запрет городских властей, прошли многочисленные протесты в разных частях города против ограничительных мер из-за пандемии. Полиция перекрывала площади и улицы, чтобы не дать протестующим собраться.

На уже начавшихся акциях происходили точечные задержания. Участники акций пытались прорваться через полицейские ограждения. После этого демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, при этом сотни человек находились на проезжей части.

В Берлине на акции ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, задержали около 600 человек

На улицы вышли более 5 000 человек. Сотрудникам полиции пришлось применить во время задержаний слезоточивый газ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. В Берлине на акциях ковид-диссидентов пострадали более 10 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны около 600 человек. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как получить кредит на образование в РФ с господдержкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by