Пашинян снова назначен премьер-министром Армении









сообщает АрмИнфо. Об этомАрмИнфо.





Пашинян выдвинут на пост премьер-министра Армении согласно статье 149-й Конституции и статьям 8-й и 140-й конституционного закона "Регламент Национального собрания".





Президент Армении после начала срока полномочий новоизбранного парламента, незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.





Само правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра.





Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%.





Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.