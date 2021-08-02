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С начала года утонули уже 350 человек! Лукашенко отметил, что в этом есть доля ответственности власти

02.08.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко сегодня, 2 августа принял с докладом главу МЧС Вадима Синявского.




Среди прочих вопросов Лукашенко заострил внимание на проблеме гибели людей на воде. В Беларуси с начала года водная стихия унесла жизнь 350 человек.

“Меня удивляет один факт – мы так переживаем за COVID, нас критиковали и там и здесь – у нас на воде утонули более 350 человек с начала года. Больше 80% из них в нетрезвом состоянии. Можно было сказать – сами виноваты. Но есть же доля ответственности и наша, – отметил Лукашенко.

О том, что в этот раз Лукашенко прав, свидетельствуют вести с мест. Так, "Первый регион" пишет, что часть традиционных мест отдыха в Беларуси не имеет официального статуса. И вот один из примеров.

Недавно пришлось услышать от читателей наших ресурсов в Ганцевичах о том, что в отличие от городского пляжа, место отдыха на Люсинском озере (озеро Красное- ред.) не имеет официального статуса. Но это место более популярно у населения, ввиду того, что городской пляж (пляж Южный – ред) зарос водорослями и в нем купаться неприятно, да и опасно. Наш читатель отметил, что там необходим спасательный пост.

Похожая ситуация и на водохранилище Горновсское в Пинском районе и еще в десятках мест. Их не считают официальными, несмотря на сотни отдыхающих там людей, не «прикрывают» постами ОСВОД и прочее, и прочее… И как, показывает реакция Лукашенко в том, что затем именно в этих «диких» местах отдыха случаются трагедии, есть и «доля ответственности» властей.

Отметим, что в Брестской области, по состоянию на конец июля,  утонули 49 человек. 22 из них во время купания. Среди утонувших четверо детей.
 
 
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Александр Лукашенко сегодня, 2 августа принял с докладом главу МЧС Вадима Синявского.
 
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