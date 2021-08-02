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Погода в СНГ: жара установилась в Беларуси, жителей Кыргызстана предупрелили о риске схода селей
02.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Оранжевый» уровень опасности действует в Москве из-за жары. Сегодня в российской столице до плюс 30. Предупредили синоптики и о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. О том, какая погода в других городах Содружества, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Штормовое предупреждение действует в Кыргызстане. Дожди заливают горные районы страны. Жителей региона предупредили об угрозе схода селей. Горные реки могут выйти из берегов. Накануне рано утром стихия обрушилась на село Кызыл-Булак Баткенской области. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мощный поток грязи и воды затопил улицы. Информации о пострадавших пока нет. Синоптики предупреждают, что опасность схода селей в горных районах сохранится до середины недели.
Жителей десяти областей Казахстана предупредили об атаке дождей и сильного ветра. Штормовое предупреждение действует на большей части страны. Сильная жара на юге и юго-западе республики. На Капчагайском водохранилище – популярном месте отдыха алмаатинцев, вода прогрелась до плюс 28. Места на пляжах здесь занимают с семи утра. Наплыву отдыхающих местные жители рады, а вот мусору, который они оставляют, нет. Берег усыпан пустыми пластиковыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами и другими отходами.
«Мне немного обидно, что люди, которые приезжают сюда отдыхать, элементарно не могут забрать за собой мусор. Все оставляют, никто не убирает. Ты приходишь, хочешь отдохнуть с детьми, прийти покупаться, но видишь какой здесь мусор, и немного обидно от этого», – поделился житель Капчагая Темирлан Ергазин.
Армения
Солнце в Ереване раскалило атмосферу до плюс 35. Комфортно сейчас только в помещениях с кондиционерами или на берегу Севана. Освежиться жители могут на трех общественных пляжах озера. Для безопасности отдыхающих там круглосуточно дежурят спасатели. Накануне сотрудники МЧС вытащили из воды тонущего ребенка. Благодаря оперативным мерам его жизнь вне опасности.
Беларусь
Из-за сильного ветра и дождей в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. На северо-западе страны возможны грозы. 2 августа по церковному календарю – день Ильи Пророка. В народе этот день считался календарной границей лета.
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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