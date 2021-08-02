Погода в СНГ: жара установилась в Беларуси, жителей Кыргызстана предупрелили о риске схода селей

«Мне немного обидно, что люди, которые приезжают сюда отдыхать, элементарно не могут забрать за собой мусор. Все оставляют, никто не убирает. Ты приходишь, хочешь отдохнуть с детьми, прийти покупаться, но видишь какой здесь мусор, и немного обидно от этого», – поделился житель Капчагая Темирлан Ергазин.

Армения

Солнце в Ереване раскалило атмосферу до плюс 35. Комфортно сейчас только в помещениях с кондиционерами или на берегу Севана. Освежиться жители могут на трех общественных пляжах озера. Для безопасности отдыхающих там круглосуточно дежурят спасатели. Накануне сотрудники МЧС вытащили из воды тонущего ребенка. Благодаря оперативным мерам его жизнь вне опасности.

Беларусь

Из-за сильного ветра и дождей в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. На северо-западе страны возможны грозы. 2 августа по церковному календарю – день Ильи Пророка. В народе этот день считался календарной границей лета.

По традиции, со 2 августа купаться в водоемах уже нельзя. Вода в это время начинает активно цвести, поднимается тина и ряска. В народе говорят: «Илия воду испортил». А в Беларуси сегодня очередная волна жары. Воздух прогреется до плюс 30.