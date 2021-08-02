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Дрогичинский журналист получил полтора года за посты в удаленной группе Viber

02.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Иваново 2 августа огласили приговор корреспонденту портала Першы Рэгіён Сергею Гордиевичу, который обвинялся в оскорблении президента, сотрудников милиции и клевете. Свою вину журналист не признал.

Дрогичинский журналист получил полтора года за посты в удаленной группе Viber

Фото: «Першы Рэгіён»

Судья Геннадий Кудласевич признал Сергея Гордиевича виновным по всем статьям и по совокупности назначил полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Под стражу обвиняемого взяли в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор.

В вину Сергею Гордиевичу ставили сообщения в группе «Реальный Дрогичин» в мессенджере Viber. Чат, напомним, был удален неизвестными во время того, как один из его администраторов, Павел Дайлид, побывал на допросе в Ивацевичском РОВД.

Когда Павла доставили в райотдел, его телефон попросили оставить в ячейке. После допроса выяснилось, что группа «Реальный Дрогичин» удалена. По этому факту Павел написал заявление в Следственный комитет, но уголовное дело не возбудили.

Во время прений сторон адвокат Гордиевича подчеркнула, что из-за удаления группы подвергнуть исследованию сообщения, которые были размещены якобы Гордиевичем, не представляется возможным, отмечает Zerkalo.io.

«Соответственно, исследовать первоисточник размещения сообщения, для того чтобы дать ему детальный анализ и оценку, просто не представляется возможным», — сказала адвокат, писал «Першы Рэгіён».

 
 
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