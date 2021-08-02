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Iraqi Airways организует рейсы в Минск еще из трех городов Ирака

02.08.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания Iraqi Airways организует рейсы в Минск еще из трех городов Ирака — Сулеймании, Басры и Эрбиля. Информация о рейсах размещена в сезонном расписании национального аэропорта Минск.

Iraqi Airways организует рейсы в Минск еще из трех городов Ирака

Из Сулеймании самолеты будут летать с 2 по 25 августа, из Басры — с 5 августа по 29 октября, из Эрбиля — с 7 августа по 30 октября.

Сейчас из Багдада в Минск летают самолеты этой же авиакомпании четыре раза в неделю и FlyBaghdad — два раза в неделю.

Следует заметить, что с начала 2021 года на участке границы с Беларусью литовские пограничники перехватили 3.832 нелегальных мигранта — в 47,3 раза больше, чем за весь 2020-й (81). Большинство из них граждане Ирака — 2.555.

 

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Iraqi Airways организует рейсы в Минск еще из трех городов Ирака — Сулеймании, Басры и Эрбиля. Информация о рейсах размещена в сезонном расписании...
 
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