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Журналиста Сергея Гордиевича отправили на полтора года в колонию

02.08.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналиста сайта «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергея Гордиевича приговорили к полутора годам колонии в условиях общего режима за оскорбление Александра Лукашенко и клевету на него, а также за оскорблении двух милиционеров в чате одного из телеграмм-каналов (ст. 369, 188 и 368 Уголовного кодекса), сообщается на медиапортале.

Журналиста Сергея Гордиевича отправили на полтора года в колонию

Решение вынес судья Ивановского района Геннадий Кудласевич 2 августа.

Кроме того, суд полностью удовлетворил иски потерпевших милиционеров о взыскании по 2 тысячи рублей морального вреда каждому. Также взыскана госпошлина 174 рубля. Мобильный телефон Гордиевича конфискован в собственность государства. Также арест на телефон, системный блок, фотоаппарат, автомобиль не отменен с целью исполнения приговора в части гражданского иска.

Отмечается, что вынесение приговора откладывали дважды, в том числе и потому, что подсудимый терял сознание.

Основанием для обвинений 50-летнего журналиста стало сообщение, которое якобы появилось в сентябре в соцсетях.

Журналист был взят под стражу в зале суда. В срок зачли несколько дней задержания и срок домашнего ареста в декабре-апреле.

Отмечается, что адвокаты Гордиевича намерены обжаловать приговор.

Гордиевич, у которого в Дрогичине прошло уже минимум три обыска, находился под домашним арестом с 25 декабря 2020 года по 3 мая текущего. 22 декабря он был задержан по дороге в Брест при участии ОМОН, его телефон несколько раз отправляли на экспертизу. Обвинение по ст. 368 УК ему предъявили в последний день прошлого года.

23 февраля ему продлили срок домашнего ареста. В постановлении райотдела Следственного комитета говорилось, что по данному уголовному делу «необходимо провести ряд судебно-медицинских экспертиз, получить заключение судебных компьютерно-технических экспертиз, а также произвести следственные и другие процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования».

Гордиевич не давал показаний и не признал себя виновным.

 

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Теги: Брест
 
 
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Журналиста сайта «Першы рэгіён» (Брестская область) Сергея Гордиевича приговорили к полутора годам колонии в условиях общего режима за оскорбление Александра...
 
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