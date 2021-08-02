Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд

Валютная корзина подешевела всего на 0,07% до минимума за 7 дней. За последние три дня её стоимость упала на 0,47%.





Курс доллара снизился ещё на 0,0029 BYN до 2,4968 BYN/USD.





Доллар за четыре дня торгов на бирже подешевел на 0,0256 BYN и оказался на минимуме за 47 дней.





За последние 17 торгов американская валюта дешевела 14 раз на общую сумму 0,0953 BYN.





Курс евро упал на 0,0076 BYN до 2,9665 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 10 дней. Евро дешевеет уже второй день, а до этого была серия из четырёх повышений подряд суммарно на 0,200 BYN.





Курс российского рубля подрос всего на 0,0004 BYN до 3,4197 BYN/100 RUB.









Московская биржа

Сегодня российский рубль на торгах в Москве дорожает к доллару. Это позволило Центробанку России опустить официальный курс доллара на 12 копеек до 73,0156 RUB/USD — минимума за месяц.





Официальный курс евро упал на 22 копейки до 86,7717 RUB/EUR. Евро тоже опустился до минимума за месяц.





Итоги июля 2021 на валютном рынке России

По итогам месяца российский рубль немного подешевел и к доллару, и к евро:





курс доллара +0,4154 RUB (+0,57%);

курс евро +0,4795 RUB (+0,55%);