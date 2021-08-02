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Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд

02.08.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на БВФБ в понедельник 2 августа завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро.

Валютная корзина подешевела всего на 0,07% до минимума за 7 дней. За последние три дня её стоимость упала на 0,47%.

Курс доллара снизился ещё на 0,0029 BYN до 2,4968 BYN/USD.

Доллар за четыре дня торгов на бирже подешевел на 0,0256 BYN и оказался на минимуме за 47 дней.

За последние 17 торгов американская валюта дешевела 14 раз на общую сумму 0,0953 BYN.

Курс евро упал на 0,0076 BYN до 2,9665 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 10 дней. Евро дешевеет уже второй день, а до этого была серия из четырёх повышений подряд суммарно на 0,200 BYN. 

Курс российского рубля подрос всего на 0,0004 BYN до 3,4197 BYN/100 RUB.


Московская биржа

Сегодня российский рубль на торгах в Москве дорожает к доллару. Это позволило Центробанку России опустить официальный курс доллара на 12 копеек до 73,0156 RUB/USD — минимума за месяц.

Официальный курс евро упал на 22 копейки до 86,7717 RUB/EUR. Евро тоже опустился до минимума за месяц.

Итоги июля 2021 на валютном рынке России
По итогам месяца российский рубль немного подешевел и к доллару, и к евро:

курс доллара +0,4154 RUB (+0,57%);
курс евро +0,4795 RUB (+0,55%);
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на БВФБ в понедельник 2 августа завершились укреплением белорусского рубля к доллару и евро.
 
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