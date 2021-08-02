Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мест для их размещения у литовской стороны не осталось.





Только 1 августа было задержано около 300 человек. Это самое большое число за сутки с начала года. Предыдущий рекорд, который не продержался и недели, – тогда пограничники задержали более 170 человек.

«Дров нарубили, пусть они сейчас это и решают». Почему литовцы в проблеме с беженцами упрекают собственную власть?





Большую часть из них отправили в палаточный лагерь на полигоне у деревни Руднинкай.





Сейчас литовская сторона сделать с этим ничего не может, даже привлекая к охране своей государственной границы иностранных легионеров.