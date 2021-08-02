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В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

02.08.2021 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мест для их размещения у литовской стороны не осталось.

В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

Только 1 августа было задержано около 300 человек. Это самое большое число за сутки с начала года. Предыдущий рекорд, который не продержался и недели, – тогда пограничники задержали более 170 человек.

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В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

Большую часть из них отправили в палаточный лагерь на полигоне у деревни Руднинкай.

В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью

Сейчас литовская сторона сделать с этим ничего не может, даже привлекая к охране своей государственной границы иностранных легионеров.

 
 
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Новости Литвы. В Литве заявили о переполненности нелегалами погранзастав на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мест для их...
 
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