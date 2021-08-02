Источник материала: БT

Контрабанду марихуаны пресекли гродненские таможенники. Как сообщает ведомство, ввезти из Польши в Беларусь ее пытался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Гродно. Преступление пресечено в пункте пропуска "Брузги". 36-летний мужчина, который работает в Польше, пересекал белорусско-польскую границу на велосипеде. При проведении таможенного контроля в карманах куртки и шортах были обнаружены два прозрачных полимерных пакета, их содержимое обоснованно вызвало подозрения. Судебные эксперты подтвердили, что оно является опасным наркотическим средством. У подозреваемого также обнаружена прозрачная колба, в которой находились семена конопли и устройство для измельчения наркотиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет. Материалы дела будут направлены в СК.





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