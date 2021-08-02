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В Минской области за выходные в ДТП пострадали три человека

02.08.2021 14:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные дни в результате трех дорожно-транспортных происшествий три человека травмированы. Одно ДТП зарегистрировано с участием водителя, который находился в нетрезвом состоянии. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Задержано нетрезвых водителей - 36, 6 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 78 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. 85 пешеходов находились на проезжей части. Каждый пятый пешеход находился в нетрезвом состоянии и практически каждый третий не был обозначен световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

Так, 31 июля около 4.30 в Борисове на ул.Чапаева 26-летний местный житель, управляя автомобилем "Тойота" и двигаясь в направлении ул.М.Горького, выехал на разделительную полосу, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате аварии получила травмы 25-летняя пассажир автомашины. Установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии (1,76 промилле).

И в этот же день около 15.50 в Борисове 37-летняя местная жительница, управляя автомашиной "Ситроен Ксара" и двигаясь по ул.Лопатина в сторону ул.Дзержинского, отвлеклась от управления и выехала на перекресток на красный сигнал светофора, где совершила столкновение с автомобилем "Ауди 80" с прицепом, которым управлял 50-летний гражданин Российской Федерации. Мужчина двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате аварии 52-летняя пассажир "Ауди" травмирована. Установлено, что водители и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. По фактам ДТП проводятся проверки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Задержано нетрезвых водителей - 36, 6 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 78 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права...
 
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