В Смолевичском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром - ГАИ ищет очевидцев

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"31 июля около 1.10 на 1-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады, вблизи деревни Домашаны Смолевичского района, водитель неустановленной автомашины создал аварийную ситуацию 28-летнему водителю мотоцикла "Сузуки", двигавшемуся в направлении Минска. В результате произошло опрокидывание мотоцикла. Мотоциклист и его пассажир получили травмы", - рассказали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить по телефонам: (8-017) 229-04-44, (8-029) -339-14-44 либо на телефонную линию 102.-0-