ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Смолевичском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром - ГАИ ищет очевидцев

02.08.2021 14:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе перевернулся мотоциклист с пассажиром. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"31 июля около 1.10 на 1-м км автодороги Р53 Слобода - Новосады, вблизи деревни Домашаны Смолевичского района, водитель неустановленной автомашины создал аварийную ситуацию 28-летнему водителю мотоцикла "Сузуки", двигавшемуся в направлении Минска. В результате произошло опрокидывание мотоцикла. Мотоциклист и его пассажир получили травмы", - рассказали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка. Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить по телефонам: (8-017) 229-04-44, (8-029) -339-14-44 либо на телефонную линию 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция обращается к гражданам, которым что-либо известно о данном происшествии, а также располагающим записями с видеорегистраторов, с просьбой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожары в Турции. Белорусские спасатели выполнили около 300 сливов воды на очаги возгораний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by