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Биржа: доллар и евро упали на торгах 2 августа
Источник материала: Навiны
На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги.
Три основные иностранные валюты свои сессии завершили на следующих отметках:
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (26-30 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе—июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились первые на этой неделе торги.
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