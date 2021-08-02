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Пять жителей Могилевской и Гомельской областей обвиняются в сбыте и хранении наркотиков

02.08.2021 15:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению пяти жителей Могилевской и Гомельской областей в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела двое могилевчан, учащийся одного из лицеев 2002 года рождения и его безработный родственник 1987 года рождения, ранее не судимые, связались через интернет с лицами, занятыми распространением психотропных веществ. Из корыстных соображений они делали закладки запрещенных к обороту субстанций на протяжении двух месяцев до момента их задержания сотрудниками правоохранительных органов", - рассказали в службе информации.

Во время предварительного следствия установлены места расположения закладок с тремя видами особо опасных психоактивных веществ общей массой более 1 кг в Орше, Рогачеве, Горках, Могилеве и на территории Могилевского района. Кроме того, в январе 2021 года за спрятанными в тайниках психотропами приезжали трое жителей Речицы, которые планировали распространить их на территории Гомеля. При непосредственном задержании у них при себе и в транспортном средстве сотрудники милиции обнаружили более 400 г особо опасных психотропных веществ.

"При изучении материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 УК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без штрафа. Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. Примененную ранее к могилевчанам меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу", - отметили в службе информации прокуратуры Могилевской области.-0-

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Согласно материалам дела двое могилевчан, учащийся одного из лицеев 2002 года рождения и его безработный родственник 1987 года рождения, ранее не судимые, связались...
 
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