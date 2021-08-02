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В Смолевичском районе предприниматель похитил лесоматериал на Br7 тыс.

02.08.2021 15:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель похитил заготовленный лесхозом лесоматериал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Смолевичский РОВД поступило сообщение от директора ГЛХУ "Смолевичский лесхоз" о том, что неустановленное лицо путем свободного доступа с территории промежуточного склада вблизи деревни Пекалин Смолевичского района похитило лесоматериал круглой породы (сосна) общим объемом 17,5 куб.м, чем причинило имущественный вред лесхозу на сумму около Br7 тыс.", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками криминальной милиции РОВД установлено, что преступление совершил ранее не судимый 37-летний индивидуальный предприниматель, житель Смолевичей. Похищенное и сортиментовоз изъяты.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси.
 
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