В Смолевичском районе предприниматель похитил лесоматериал на Br7 тыс.

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель похитил заготовленный лесхозом лесоматериал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Смолевичский РОВД поступило сообщение от директора ГЛХУ "Смолевичский лесхоз" о том, что неустановленное лицо путем свободного доступа с территории промежуточного склада вблизи деревни Пекалин Смолевичского района похитило лесоматериал круглой породы (сосна) общим объемом 17,5 куб.м, чем причинило имущественный вред лесхозу на сумму около Br7 тыс.", - рассказали в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками криминальной милиции РОВД установлено, что преступление совершил ранее не судимый 37-летний индивидуальный предприниматель, житель Смолевичей. Похищенное и сортиментовоз изъяты.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси.-0-