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Капитан олимпийской сборной Иван Тихон занял лишь 18-е место в квалификации

02.08.2021 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились квалификационные соревнования по метанию молота у мужчин.

Капитан олимпийской сборной Иван Тихон занял лишь 18-е место в квалификации

В этой дисциплине Беларусь представляли сразу три спортсмена — все они не попали в финал.

Капитан олимпийской сборной Беларуси, глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон с результатом 74.57 метра занял 18-е место, Юрий Васильченко — 19-е (74.00), Глеб Дударев — 27-е (71.60).

Отметим, что лидерами отборочных соревнований стали:

  1. Войцех Новицкий (Польша) — 79.78;
  2. Руди Уинклер (США) — 78.81;
  3. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 78.79.

«Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене», — сказал Иван Тихон во время торжественной церемонии проводов олимпийской команды.

Он отметил, что олимпийцы осознают «степень ответственности и надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и тренера».

 

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Завершились квалификационные соревнования по метанию молота у мужчин.
 
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