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Капитан олимпийской сборной Иван Тихон занял лишь 18-е место в квалификации
Источник материала: Навiны
Завершились квалификационные соревнования по метанию молота у мужчин.
В этой дисциплине Беларусь представляли сразу три спортсмена — все они не попали в финал.
Капитан олимпийской сборной Беларуси, глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон с результатом 74.57 метра занял 18-е место, Юрий Васильченко — 19-е (74.00), Глеб Дударев — 27-е (71.60).
Отметим, что лидерами отборочных соревнований стали:
«Мы, все олимпийцы, обещаем, что приложим все силы и покажем максимальный результат на Олимпийских играх, чтобы поддержать честь нашего флага и страны на международной арене», — сказал Иван Тихон во время торжественной церемонии проводов олимпийской команды.
Он отметил, что олимпийцы осознают «степень ответственности и надежды, которые возлагает государство на каждого спортсмена и тренера».
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Завершились квалификационные соревнования по метанию молота у мужчин.
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