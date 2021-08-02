Как купить биткоин со скидкой. Осталось 2 дня

Источник материала: Myfin



Фото: FREE2EX

Что для этого нужно сделать?

Пополнить счет. Купить любую криптовалюту в обменнике FREE2EX .

В акции участвуют Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether. Эти криптовалюты можно купить и, при желании, вывести с кошелька FREE2EX. Чем больше пользователь купит, тем больше заработает на кэшбеке. Единственное исключение: акция действует только на ту сумму, которая вновь была зачислена на счет и не распространяется на имеющиеся активы.

Вот как формируется кэшбек в зависимости от суммы покупки крипты:





Воспользоваться кэшбеком можно будет до 3 августа включительно. Зачислять кэшбек будут в USDT в пропорции 1:1 к USD до 23.59 4 августа.

Биткоин снова набирает обороты

Если вы думаете, что Биткоин достиг своего максимума в этом году и больше не принесете дивидендов, то спешим обрадовать – сейчас (на 02.08) он достиг отметки в $40 078 и, по всей видимости, будет расти. Для сравнения, еще неделю назад, он стоил чуть больше $31 000.

Ряд инвесторов считают, что Биткоин растет по одному и тому же паттерну. Падение курса пару месяцев назад - это коррекция перед возможным выходом в абсолютный максимум.

Так или иначе, Биткоин снова у всех на слуху. А значит, для тех, кто хочет стать криптоинвестором, наступил момент, когда его можно купить значительно дешевле недавних максимумов.

Встает лишь вопрос, где купить криптовалюту выгодно и безопасно...

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Если вы до сих пор откладывали покупку криптовалюты и думали, что “лучшие времена” для обменного курса еще впереди, то что-то подсказывает - они уже настали. Ведь когда еще за покупку Биткоина можно будет получить скидку?

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Деятельность, связанная со сделками (операциями) с токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода, и последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах.

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